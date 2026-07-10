Conferenza stampa di presentazione per Marco Baroni, domani mattina.

Alle 11.30, nella sede dell'Hellas, in via Olanda, parlerà l'allenatore gialloblù.

Al suo fianco ci sarà anche Sean Sogliano. Tecnico e direttore sportivo insieme per parlare del nuovo via del Verona. Baroni è tornato all'Hellas dopo due stagioni, firmando un biennale con il Verona.

Proseguono, intanto, i test atletici per i giocatori. Domenica la squadra andrà a Folgaria per il ritiro, che durerà fino al 26 luglio.