Alle 11.30 la conferenza stampa per l'allenatore gialloblù, al suo fianco il direttore sportivo
Conferenza stampa di presentazione per Marco Baroni, domani mattina.
Alle 11.30, nella sede dell'Hellas, in via Olanda, parlerà l'allenatore gialloblù.
Al suo fianco ci sarà anche Sean Sogliano. Tecnico e direttore sportivo insieme per parlare del nuovo via del Verona. Baroni è tornato all'Hellas dopo due stagioni, firmando un biennale con il Verona.
Proseguono, intanto, i test atletici per i giocatori. Domenica la squadra andrà a Folgaria per il ritiro, che durerà fino al 26 luglio.
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