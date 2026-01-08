Di Marzio: l’Atalanta prova a stringere per Giovane anticipando la Roma

Giovane può partire questo mese? È il dilemma di queste settimane in casa Hellas Verona, con i tifosi preoccupati di una possibile partenza della loro stella (magari poi non adeguatamente rimpiazzata). L'Atalanta si fa sotto con insistenza, come rivela GianlucaDiMarzio.com: con Brescianini ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina e Maldini sempre in uscita (soprattutto in orbita Lazio ma non solo), gli orobici pensano ora alle entrate. Il club sta provando a stringere in queste ore per Giovane, la volontà è quella di anticipare anche un’eventuale mossa della Roma, che aveva mostrato interesse per il giocatore brasiliano. Resterà da capire se i nerazzurri proverrano ad affondare il colpo per il classe 2003. Le statistiche contano 18 presenze con 3 gol e 4 assist in questa prima parte di stagione per l’attaccante.