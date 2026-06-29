Presto saranno ufficiali i trasferimenti del difensore tedesco e dell'attaccante francese
Già in queste ore è attesa l'ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Mathis Lambourde dal Verona al Servette. Ultimi dettagli prima dell'okay per il trasferimento dell'attaccante francese al club svizzero a titolo definitivo.
Per Armel Bella-Kotchap sono previste le visite mediche con il Venezia. Affare fatto, 10 milioni di euro andranno all'Hellas (che ne ha pagati 4.5 per prenderlo dal Southampton).
Presto, comunque entro domani, sarà ufficiale anche quest'operazione: due uscite concluse per il Verona, dunque, prima del 30 giugno.
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