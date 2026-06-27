Daniel Oyegoke piace al Bologna.

Il club rossoblù è interessato al giocatore del Verona, arrivato all'Hellas nel corso del mercato invernale del 2025 per 400mila euro dagli Hearts.

Oyegoke, cresciuto nella seconda parte della scorsa stagione con il frequente impiego da titolare con Paolo Sammarco in panchina, è valutato dal Verona 5 milioni.

Il Bologna cerca un esterno destro per la difesa e si è portato su Oyegoke, che è legato all'Hellas da un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2028.