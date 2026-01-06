hellas1903 calciomercato Mercato, il Verona chiede Adzic alla Juventus, c’è anche il Genoa

Il trequartista non è convinto e vorrebbe restare in bianconero
Redazione Hellas1903

Il Verona si è fatto avanti per Vasilije Adzic, centrocampista offensivo della Juventus classe 2006.

Come riporta Sky sul montenegrino c'è anche il Genoa, ed entrambe hanno avanzato le proprie proposte di prestito. Nonostante la possibilità di giocare di più, lui però vorrebbe rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte. L'esito della trattativa, dunque, è ancora tutto da capire.

Adzic in questa stagione ha sinora giocato in sei occasioni con i bianconeri segnando un gol. Nel 2024 è stato acquistato dal Podgorica per 7 milioni di euro.

