Mercato, il Verona chiede Adzic alla Juventus, c’è anche il Genoa

Il trequartista non è convinto e vorrebbe restare in bianconero

Il Verona si è fatto avanti per Vasilije Adzic , centrocampista offensivo della Juventus classe 2006.

Come riporta Sky sul montenegrino c'è anche il Genoa , ed entrambe hanno avanzato le proprie proposte di prestito . Nonostante la possibilità di giocare di più, lui però vorrebbe rimanere a Torino per giocarsi le proprie carte. L'esito della trattativa, dunque, è ancora tutto da capire.

Adzic in questa stagione ha sinora giocato in sei occasioni con i bianconeri segnando un gol. Nel 2024 è stato acquistato dal Podgorica per 7 milioni di euro.