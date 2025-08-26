Il Verona va in chiusura per Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco del Southampton.
Mercato, in arrivo Bella-Kotchap
Il difensore tedesco all'Hellas in prestito dal Southampton
A riportarlo è www.alfredopedulla.com.
L'Hellas sta raggiungendo l'accordo con il Southampton per il trasferimento del giocatore tedesco, con la Germania ai Mondiali del 2022 in Qatar.
Bella-Kotchap sarà del Verona, che ha superato la concorrenza del Nantes, con la formula del prestito.
