Mercato, in arrivo Bella-Kotchap - immagine 1
Il difensore tedesco all'Hellas in prestito dal Southampton
Redazione Hellas1903

Il Verona va in chiusura per Armel Bella-Kotchap, difensore tedesco del Southampton.

A riportarlo è www.alfredopedulla.com.

L'Hellas sta raggiungendo l'accordo con il Southampton per il trasferimento del giocatore tedesco, con la Germania ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Bella-Kotchap sarà del Verona, che ha superato la concorrenza del Nantes, con la formula del prestito.

 

