Rifiutata l'offerta del club messicano, il centrocampista rientra all'Hellas dal prestito all'Aris Limassol

Redazione Hellas1903

Grigoris Kastanos rientra al Verona dopo aver giocato per metà stagione all'Aris Limassol.

Il centrocampista è tornato all'Hellas dal prestito al club cipriota. Non fa parte dei piani del Verona, che cerca una soluzione per lui.

Kastanos è sotto contratto con l'Hellas fino al 30 giugno 2027. Ha ricevuto una proposta dall'Atlas, squadra di Guadalajara, ma l'ha rifiutata.

Lo riporta il sito kerkida.net.

L'intenzione di Kastanos, arrivato al Verona nel 2024, è di restare a giocare in Europa.

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