"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a ACF Fiorentina - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Fortune Egharevba. L'Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Fortune, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Con questo comunicato il Verona ha annunciato di aver ceduto alla Fiorentina Fortune Egharevba, grande talento di 16 anni che ha a suon di gol impressionato i settori giovanili italiani, guadagnandosi la chiamata nella Nazionale Under 16 (in gol anche lì) e a febbraio nella Primavera dell'Hellas.

Nato a Verona il 22 febbraio 2010, l’attaccante di nazionalità italiana (con origini nigeriane) sta bruciando le tappe con una velocità impressionante, passando dai campionati regionali al primo contratto da professionista nel giro di pochissimo. Egharevba è una punta centrale moderna e versatile, capace di disimpegnarsi con grande efficacia anche come esterno offensivo. Le sue armi principali sono la velocità esplosiva e la qualità tecnica negli ultimi metri, doti che gli permettono di puntare l’uomo con facilità e di attaccare la profondità con tempi perfetti. Fisicamente strutturato ma estremamente agile, Fortune possiede un “killer instinct” raro: la sua capacità di incidere sotto porta è testimoniata da medie realizzative fuori dal comune.

Nella stagione 2023/2024 è stato il protagonista assoluto dell’U14, trascinando la squadra fino alla finale nazionale con l’incredibile cifra di 35 reti messe a segno. La sua ascesa non si è fermata: nell’attuale stagione (2025/2026), pur giocando sotto età con l’U17, è salito in doppia cifra di gol realizzati, guadagnandosi anche il debutto ufficiale nel campionato Primavera il 1° febbraio 2026 nella vittoria contro il Milan.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della Nazionale italiana U16, con cui ha esordito nel settembre 2025 trovando subito la via del gol in un prestigioso match contro la Spagna.

Il 27 febbraio 2026, Fortune Egharevba ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con l’Hellas Verona (nella foto, con l'agente Manuele Iorio), con una scadenza fissata al 30 giugno 2029. Ieri, 30 giugno 2027, la comunicazione dell'arrivo alla Fiorentina. Il Verona cede ancora, dopo Alphadjo Cissè (8 milioni più 2 di bonus dal Milan ) i suoi giovanissimi talenti, contando anche sulla percentuale nell'eventuale futura rivendita.

Tra le fonti: labaroviola.it