Attilio Gregori, ex portiere del Verona, 193 presenze in gialloblù tra il 1990 e il 1996, ha parlato dell'arrivo all'Hellas di Nicola Leali, intervistato dal "Corriere di Verona".

Ha detto: “È un portiere esperto, più di quanto lo fossi io quando venni al Verona. Al Genoa ha fatto il titolare, poi le scelte sono cambiate e anche per questo, presumo, ha deciso di cambiare squadra. E quando ti chiama l’Hellas non stai a pensare alla categoria, non importa che tu scenda dalla A alla B”.

Poi: “Sono molto franco: è stato deciso di prendere un’altra via, di non confermare Montipò, ma io l’avrei tenuto. Attenzione, non tolgo nulla a Leali, che è davvero un ottimo portiere e l’Hellas non poteva prenderne uno più bravo. Dico soltanto che ci sono state troppe critiche per Montipò. La sua è stata una stagione complicata? Come per tutto il Verona. Certo, ha commesso degli errori, ma spesso gli sono state date delle colpe anche quando non ne aveva. Allo stesso modo, è evidente che non potrà rimanere, proprio per una questione ambientale, perché se non senti fiducia si fa tutto più difficile. È sotto contratto con l’Hellas, giusto? Ma di sicuro Leali non andrà al Verona per fare il secondo…”.