Il portiere, in arrivo dal Genoa, firmerà un contratto biennale con l'Hellas

Redazione Hellas1903

Nicola Leali sarà il prossimo portiere del Verona.

Raggiunto l'accordo con l'Hellas, Leali si legherà al club gialloblù firmando un contratto biennale, in scadenza il 30 giugno 2028.

Per Leali c'era la possibilità di siglare il rinnovo con il Genoa, squadra in cui Leali è stato nelle ultime tre stagioni, ma la scelta fatta è stata quello di passare al Verona.

Presto verrà ufficializzata la chiusura dell'operazione, entro pochi giorni Leali diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Hellas.

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