I biancorossi valutano il portiere, in uscita dall'Hellas con l'arrivo di Leali
Il Presidente di Presidio Investors Christian Puscasiu dopo la retrocessione del Verona
Per Lorenzo Montipò c'è l'interessamento del Monza.
Il portiere è in uscita dall'Hellas dopo cinque stagioni, l'arrivo imminente di Nicola Leali avvicina la sua partenza, sebbene Montipò abbia con il Verona un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2028.
A pensare a Montipò, per cui c'erano stati dei sondaggi anche da parte di Torino e Venezia è, dunque, il Monza, come riportato da "Quotidiano Sportivo".
Il club biancorosso, neopromosso in Serie A, ha appena ufficializzato l'arrivo in panchina di Ivan Juric, ex tecnico dell'Hellas, allenatore gialloblù al 2019 al 2021.
Il Monza oltre a Montipò considera per la porta anche Emil Audero, rientrato al Como dopo l'annata in prestito alla Cremonese.
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