Hellas in campo al Bentegodi per i trentaduesimi di Coppa Italia
Compagnon si presenta
Mister Marco Baroni ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Virtus Entella, match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, in programma domani, domenica 16 agosto alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
1 Leali 2 Oyegoke 5 Edmundsson 6 Bradaric 9 Sarr 11 Compagnon 14 Livramento 17 Le Borgne 18 Bega 19 Mulattieri 20 Kastanos 21 Harroui 22 Toniolo 24 Bernede 28 Slotsager 31 Charlys 33 Tagne 34 Perilli 35 Cerbone 37 Calabrese 38 Akale 48 Korac 70 Fallou 71 De Battisti 79 Sezonienko 90 Vermesan
fonte: hellasverona.it
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