Cambio al vertice del vivaio. E per la panchina della Primavera la scelta è Pavanel
Giorni di cambiamenti per il settore giovanile del Verona.
Massimo Margiotta non ne sarà più il responsabile, dopo nove anni dal suo arrivo, avvenuto nel 2017. Per Margiotta c'è il contatto avviato con la Roma, per tornare a lavorare con Tony D'Amico, nuovo ds giallorosso, all'Hellas dal 2018 al 2022. Ma la situazione non si è ancora sbloccata, a Trigoria valutano altre possibilità, a cominciare da Alessandro Frara, a capo delle giovanili del Frosinone.
Margiotta è legato all'Hellas da un contratto per un'altra stagione, ma comunque la via presa dal club sarà un'altra, con l'accordo già raggiunto con Claudio Ferrarese, ex gialloblù da giocatore. Per lui, intesa per un impegno annuale con opzione di prolungamento.
Per quel che concerne la formazione Primavera, intanto, la guida tecnica sarà affidata con ogni probabilità a Massimo Pavanel, che già l'ha condotta dal 2012-2013 al 2016-2017. Negli scorsi mesi, Pavanel è stato collaboratore di Paolo Sammarco.
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