Il difensore tedesco piace al club arancioneroverde, appena tornato in Serie A
Armel Bella-Kotchap è tra i giocatori del Verona in uscita, con l'Hellas che punta a ricavare dal suo trasferimento una consistente plusvalenza.
Al difensore tedesco si è interessato il Venezia, appena tornato in Serie A.
Come riporta "La Gazzetta dello Sport", al club arancioneroverde piace Bella-Kotchap, limitato nella sua stagione al Verona dal infortuni, ma autore, quando è stato disponibile, di prestazioni di spessore.
L'Hellas ha rilevato il suo cartellino a titolo definitivo dal Southampton (da cui era arrivato in prestito) per 4.5 milioni di euro. La sua quotazione supera i 10 milioni.
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