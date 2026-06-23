Îl centrocampista cercato dal club inglese, l'Hellas lavora all'accordo
Il Verona tratta per il trasferimento di Cheikh Niasse al Norwich.
Come riporta Alfredo Pedullà, il centrocampista senegalese è in uscita dall'Hellas e l'interesse maggiore per lui arriva dal club inglese, impegnato in League Championship.
Rimane la distanza tra le parti, ma la trattativa è avviata. Niasse è sotto contratto con il Verona fino al 30 giugno 2029. L'Hellas lavora ad un accordo..
La società gialloblù ha ingaggiato Niasse nel mercato invernale del 2024, in prestito dallo Young Boys, con l'opzione di riscatto, fissata a 2 milioni, diventata obbligo con la salvezza raggiunta al termine di quella stagione.
Nell'ultima, Niasse ha giocato 20 partite in campionato.
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