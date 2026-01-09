Ufficiale, Arthur Borghi è un giocatore del Verona

Nato il 27 luglio 2007 a Campo Mourão, in Brasile, Borghi si forma nei settori giovanili di importanti società calcistiche del suo Paese, tra cui Atlético Mineiro e Athletico Paranaense. Nel 2022 si trasferisce al Corinthians, uno dei Club sudamericani più prestigiosi e titolati, dove milita principalmente nella formazione Under 17, prendendo parte a competizioni nazionali e regionali, tra cui il Paulistão Sub-17 e la Copa do Brasil Sub-17.