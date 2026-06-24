È ufficiale l'arrivo al Verona di Leorat Bega.

Questo il comunicato del club gialloblù: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito, a partire dal 1º luglio 2026, le prestazioni sportive del centrocampista svizzero Leorat Bega, in scadenza di contratto con l’FC Stade Nyonnais, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Ginevra il 18 luglio 2003, Bega è un centrocampista di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile del Servette, Club della massima serie elvetica, nel 2022 si trasferisce in Germania, al Friburgo, dove viene aggregato alla formazione Under 19, prima di tornare in Svizzera per vestire la maglia del Wil.

Nelle ultime due stagioni ha giocato allo Stade Nyonnais, in Challenge League, collezionando 56 presenze, 5 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Svizzera.

A livello internazionale ha rappresentato la Svizzera Under 19, con cui ha totalizzato 5 presenze e 1 gol.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Leorat, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni".