Pagelle, il Verona lotta. I cambi non vanno

Tiene botta per quanto possibile. Chiude con prontezza, ma non sempre.

Ci mette la tecnica. Gioca con ordine, non inventa ma si muove in maniera attenta.

Perno d’attacco. Si mette là davanti, corre e fa da sponda. Non arretra, per quanto sia difficile incidere.

Dopo gli squilibri con l’Atalanta, schiera un Verona che ha criterio. Non basta per fermare il Milan, ma la squadra dà delle risposte. Le assenze degli infortunati, non coperte per scelta sul mercato, pesano sempre.