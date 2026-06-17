Nella storia dell’Hellas Verona sono entrati dei calciatori che hanno scritto la storia del campionato italiano, giocando anche al Mondiale FIFA. Attualmente, nel palinsesto della Coppa del Mondo 2026 c’è un solo calciatore degli Scaligeri, ma soprattutto nel 1986, erano diverse le presenze in campo.

Vedere i Mastini nelle statistiche sulle favorite di Serie A e Coppa del Mondo è sempre un piacere per chi ha il sangue Gialloblù, e quest’anno tocca a Rafik Belghali che milita in un girone mica tanto facile da superare. In questo gruppo c’è l’Argentina, campione in carica nella grande top 6, che comprende anche Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Brasile.

I campioni d’Italia che hanno giocato ai Mondiali

Ci sono diversi calciatori del Verona Campione d’Italia, che sono stati protagonisti al Mondiale 1986. Tra i calciatori di Osvaldo Bagnoli spicca Preben Elkjær, attaccante Danese che segnò 4 reti al Mondiale di Messico ‘86, che comprendono la tripletta contro l’Uruguay.

Un altro protagonista che abbracciò la gloria è Hans-Peter Briegel, giocatore tedesco che con la Germania Ovest arrivò in finale sia ai Mondiali del 1982, che a quelli del 1986 quando era tra le file gialloblù. Nel 1990 vinse la Coppa del Mondo ma era appena passato alla Roma.

Antonio Di Gennaro è il protagonista italiano che militava nel Verona durante il famoso Mondiale messicano vinto dall’Argentina, mentre nel 2006 c’erano 4 calciatori campioni del mondo Azzurri, che in passato avevano giocato nel Verona o che poi, sarebbero arrivati: Camoranesi, Gilardino e Oddo giocarono coi Mastini tra il 2000 e il 2002, Luca Toni sarebbe poi arrivato nel 2013 per tre anni.

Il campione sudamericano Nelson Gutiérrez

Dal 1989 al 1991 il difensore sudamericano Nelson Gutiérrez giocò con i Mastini e dopo aver partecipato al Mondiale 1986, timbro il cartellino con l'Uruguay anche nel 1990. Tra alti e bassi, l’Hellas è entrato nella statistiche mondiali con i suoi calciatori in diversi periodi,

Belghali l’unico calciatore del Verona al Mondiale 2026 con l’Algeria nel Gruppo J

Rafik Belghali è l’unico calciatore dell’Hellas che partecipa al Mondiale 2026, difensore che gioca nella Nazionale Algerina, che è stata sorteggiata nel girone J, insieme ai campioni in carica dell’Argentina e all’Austria. Questo si preannuncia come un girone di ferro, perché a giocarsi il secondo posto sono proprio Austria e Algeria, con l’Albiceleste favorita per il comando del gruppo.

Non ci sono calciatori dell’Hellas nelle quote Giordania - Argentina del 28 giugno alle ore 4.00, nel Mondiale 2026 che vede oltre ai campioni del mondo in carica, anche il Brasile di Ancelotti nella top 6 delle favorite alla vittoria. Per il continente Europeo, sono Francia e Spagna le migliori a livello statistico, con l’Inghilterra che rientra nelle prime tre del palinsesto Antepost.

Nelle ultime settimane Francia e Spagna si contendono la classifica statistica del palinsesto Antepost, che presenta diverse pretendenti ben piazzate per la vittoria della Coppa del Mondo 2026, come il Portogallo, che scende in campo con una rosa di alta qualità.