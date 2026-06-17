Il Mondiale 2026 è entrato nel vivo e la FIFA ha deciso di alzare sensibilmente l’asticella dei compensi economici destinati alle società calcistiche. L'organismo internazionale ha infatti annunciato un piano di compensazione record per premiare i club che mettono a disposizione i propri tesserati per la prestigiosa rassegna in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ciascuna società riceverà un minimo di 5mila dollari al giorno (circa 4.320 euro) per ogni singolo calciatore ceduto alla propria nazionale, una base a cui si aggiungeranno ulteriori bonus in funzione dell'inclusione nel referto di gara e del tempo di gioco effettivo sul rettangolo verde.

Questo importante stanziamento poggia su un incremento del 70% del fondo complessivo rispetto all'edizione di Qatar 2022, per un totale di 355 milioni di dollari. Di questa enorme somma, 100 milioni coprono per la prima volta il periodo delle qualificazioni, mentre la fase finale in corso assorbirà ben 250 milioni di dollari. I restanti 5 milioni rimarranno in riserva per il calcio di club mondiale, a testimonianza di un'industria globale in crescita vertiginosa. Il ciclo attuale stima infatti ricavi complessivi pari a 13 miliardi di dollari, complice la nuova formula allargata a 48 squadre che fa lievitare il numero totale di partite da 64 a 104.

Il nuovo assetto del torneo e i ricchi indennizzi giornalieri garantiti dalla federazione internazionale spingono le società a seguire con estrema attenzione il percorso dei propri atleti nelle varie sfide. Più i calciatori avanzano nel tabellone della fase a eliminazione diretta, più aumentano i ricavi complessivi per le casse dei loro club di appartenenza. Questo meccanismo economico genera inevitabilmente un grande interesse attorno ai pronostici sui possibili vincitori della manifestazione, con gli addetti ai lavori che analizzano costantemente lo stato di forma delle nazionali più blasonate per valutarne il cammino potenziale fino alla finalissima.

In base alle analisi statistiche della vigilia, le gerarchie delle nazionali favorite per il trionfo finale vedono la Spagna (5.50) e la Francia (6.00) in cima ai pronostici. Subito dietro si posiziona la coppia composta da Brasile (8.00) e Inghilterra (8.50), mentre le quote Mondiali 2026 continuano a indicare tra le principali contendenti anche Portogallo (10.00) e Argentina (10.00). Più staccate nelle valutazioni degli esperti troviamo invece formazioni solide come la Germania (15.00) e l'Olanda (20.00), fino ad arrivare alle vere e proprie sorprese del tabellone rappresentate dalla Norvegia (35.00) e dal Belgio (40.00).

Le ambizioni delle grandi big si intrecciano così con le storie delle squadre più piccole, felici di veder prolungata l'avventura dei propri tesserati. In casa Hellas Verona l'unico convocato ai Mondiali è Rafik Belghali, che rappresenta con orgoglio i colori del club scaligero nella rassegna. Per il calciatore dell'Hellas la gara d'esordio ufficiale è fissata per il prossimo 17 giugno all'Arrowhead Stadium di Kansas City, quando scenderà in campo alle ore 03.00 italiane. Un momento storico per il difensore e una grande opportunità per la società veneta, che beneficerà del gettone giornaliero FIFA per tutta la permanenza del ragazzo nella competizione.