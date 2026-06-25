La scorsa stagione si è chiusa con l'Inter a sollevare il suo ventunesimo scudetto e, appena spente le luci di San Siro, è già partita un'altra domanda: riusciranno a ripetersi? Il nuovo campionato prende il via a fine agosto, il mercato è entrato nel vivo e i bookmaker hanno già detto la loro. Le quote indicano con chiarezza chi parte davanti a tutti, ma il calcio italiano, si sa, raramente è prevedibile. Basti pensare che, dal 2020 in poi, la vincitrice del campionato è sempre stata differente: Inter, Milan, Napoli, Inter, Napoli e ancora Inter.

Vediamo allora cosa raccontano i numeri e, prima di avanzare i propri pronostici, come avvalers dei bonus messi sul piatto dagli operatori.

L'Inter, grande favorita per il bis

In cima non ci sono molti misteri. Dopo aver conquistato il titolo con tre giornate d'anticipo, la squadra di Cristian Chivutorna a presentarsi come la candidata numero uno, con quote che la maggior parte degli operatori fissa intorno a 2.00. Il motivo? La continuità. Mentre diverse rivali cambiano allenatore e rimettono mano alla rosa, l'Inter conserva un'ossatura ormai collaudata, che ha bisogno soltanto di qualche ritocco mirato. In un torneo così lungo è proprio questa solidità a fare spesso la differenza, e i numeri dell'ultima stagione, 87 punti, undici in più della seconda, parlano da soli. Senza dimenticare che Lautaro Martínez è stato il capocannoniere del campionato.

Chi può ribaltare i pronostici

Alle spalle dei nerazzurri si forma un gruppo interessante. Napoli, Juventus e Milan viaggiano appaiati, con quote vicine a 6.00, anche se ciascuno arriva con una storia diversa.

La Juventus riparte da Luciano Spalletti e dalla voglia di tornare a giocarsi le posizioni che contano. Il Napoli, secondo lo scorso anno, punta a riprendersi un trono che conosce bene con Massimiliano Allegri al comando. Mentre il Milan vive una situazione di confusione societaria, sebbene abbia ingaggiato il tecnico portoghese Ruben Amorim che avrà un ruolo manageriale.

Più indietro spuntano la Roma di Gian Piero Gasperini e un Como capace di sorprendere tutti, qualificandosi addirittura in Champions. Nessuna di loro parte favorita, ma in un campionato del genere basta un buon mercato per ribaltare gli equilibri. E occhio all'Atalanta, sempre scomoda con il suo calcio votato all'attacco.

Oltre le quote: i bonus di benvenuto

Per avanzare il proprio pronostico sulla vincitrice della Serie A 2026-27, quasi tutti gli operatori lanciano offerte dedicate a chi si registra, e le differenze tra l'una e l'altra possono essere notevoli. Prima di scegliere conviene confrontare: l'importo, i requisiti di puntata e le condizioni reali pesano molto più della cifra sparata nella pubblicità. Se vuoi vedere le opzioni una accanto all'altra, questa comparativa di bonus benvenuto scommesse raccoglie le promozioni di vari operatori e ti permette di decidere con calma. Un buon bonus non trasforma una scommessa sbagliata in una giusta, ma di sicuro dà un po' di respiro al tuo budget.

L’importanza delle statistiche

Quote e bonus sono strumenti, non garanzie. L'Inter comanda i pronostici, è vero, ma il pallone non ha ancora cominciato a rotolare e il mercato può rimescolare tutte le carte. Il consiglio migliore resta lo stesso: confrontare, leggere sempre le clausole in piccolo di ogni promozione e studiare quante più statistiche possibili prima di buttare giù un pronostico.

Nel calcio quasi nulla è scontato, ma chi conosce davvero ogni dettaglio ha più probabilità di azzeccarla che di sbagliare. E vale sempre la pena ricordarlo: si gioca per divertirsi, con responsabilità e solo se maggiorenni.