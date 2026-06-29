Domani, 30 giugno scadono molti contratti. E da mercoledì questi giocatori saranno liberi di accasarsi a costo zero. Tra questi spiccano nomi importanti, come quello del re dei bomber. Massimo Coda, con i suoi 37 anni e il record di 144 goli in Serie B, si svincolerà infatti domani dalla Sampdoria e ha raccontato proprio alla Gazzetta di avere tanta voglia di continuare. Non in C - dove chiaramente fa gola alle big -, ma nel campionato di cui è stato due volte capocannoniere. E che percepisce come il giardino di casa. A 37 anni, il centravanti di Cava non sente profumo di pensione e ha fissato un nuovo obiettivo: raggiungere quota 160 gol. Del resto, gliene mancano ‘solo’ 16. Chi vuole, può comporre il suo numero.

Nello stesso ruolo, in realtà, un affare a parametro zero è già arrivato a destinazione con il passaggio di Gliozzi al Mantova: lascia il Modena dopo la migliore stagione della sua carriera come fatturato (11 gol, anche se 8 dal dischetto).

Due prime scelte disponibili anche a centrocampo, con il Pisa al centro dell’incrocio. Dopo otto stagioni sotto la Torre, infatti, ha salutato la bandiera Marius Marin (27 anni, in nerazzurro dalla C alla A): il romeno sembrava dovesse andare in Spagna, ma non se ne è fatto nulla e così diventa pezzo pregiato per la B (per ora ci sta pensando la Sampdoria). Di anni ne ha invece 25 Giuseppe Leone, che alla Juve Stabia (prima con Pagliuca e poi con Abate) ha acceso la luce in regia nelle ultime due stagioni. Cresciuto nella Juventus e laureato in economia aziendale. il play torinese difficilmente accetterà di rimanere ancora a Castellammare. Piace a tutte le grandi, ma il Pisa pare avanti avendogli proposto un sostanzioso triennale.

Le altre idee a costo zero

Ha ovviamente tanto mercato anche Riccardo, che non rinnova a Frosinone dove (chiuso da Bracaglia) non ha recitato da protagonista nella cavalcata verso la A: anche qui un sondaggio l’ha fatto la Samp, come anche il Vicenza. Tra gli altri,si svincolano dal Cesena,dal Modena, i portieridal Mantova comedal Palermo (che invece, proprio tra i pali, ha rin-novato Joronen). L’elenco, chiaramente, non è esaustivo. Una bella storia quella di Luca: a gennaio, risalendo dalla D a 35 anni, era tornato per sei mesi al Benevento (dove aveva già giocato in A e B tra il 2018 e il 2021). La conferma se l’è meritata e ora l’accordo è dietro l’angolo.