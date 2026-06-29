Proposto un biennale all'estremo difensore del Genoa
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Verona ha offerto a Nicola Leali un contratto biennale per diventare il portiere titolare. Anche il Genoa ha proposto un rinnovo al giocatore che potrebbe però dire addio ai rossoblù. Si attende una decisione dell'estremo difensore entro domani.
Il Verona, con Montipò in uscita, è alla ricerca di un portiere e da un po' ha messo nel mirino Leali, che può ora diventare, a 33 anni, il nuovo numero 1 dell'Hellas in serie B dopo 22 presenze nella scorsa stagione con il Genoa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Mercato, Bella-Kotchap al Venezia e Lambourde al Servette, okay in vista
Mondo Verona
Supermarket serie B, le occasioni a costo zero: da Coda a Leone
News
Bella-Kotchap al Venezia, domani le visite mediche per il difensore del Verona
News
Mondiali, Belghali segna, Algeria avanti, ora trova la Svizzera
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti