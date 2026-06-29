Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Verona ha offerto a Nicola Leali un contratto biennale per diventare il portiere titolare. Anche il Genoa ha proposto un rinnovo al giocatore che potrebbe però dire addio ai rossoblù. Si attende una decisione dell'estremo difensore entro domani.

Il Verona, con Montipò in uscita, è alla ricerca di un portiere e da un po' ha messo nel mirino Leali, che può ora diventare, a 33 anni, il nuovo numero 1 dell'Hellas in serie B dopo 22 presenze nella scorsa stagione con il Genoa.