Con l'Austria è 3-3, passaggio del turno per la nazionale del giocatore del Verona, che è tra i migliori
Rafik Belghali segna nel 3-3 con l'Austria che qualifica l'Algeria ai sedicesimi dei Mondiali.
A Kansas City, il giocatore del Verona apre le marcature ed è protagonista, risultando essere tra i migliori in campo.
Belghali ha disputato 71', prima di uscire, sostituito dal ct Vlado Petkovic.
Prestazione di valore per lui, l'Algeria con il punto ottenuto terza, con 4 punti, ed ora è attesa dalla partita con la Svizzera, venerdì, alle 5 italiane.
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