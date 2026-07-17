A 91 anni se ne va la Leggenda dell'Hellas, l'uomo che ha scritto il mito gialloblù

Redazione Hellas1903

Si è spento Osvaldo Bagnoli.

A 91 anni se ne va l'uomo che ha costruito la leggenda dell'Hellas, il tecnico della squadra campione d'Italia nel 1984-85, per nove anni alla guida del Verona.

Seguono aggiornamenti.

bagnoli 5.18

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