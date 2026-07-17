Rafik Belghali rimane sotto la lente di alcune big del campionato italiano. Una di queste è l'Inter, che, come obbiettivo per la fascia destra ha Djed Spence. Tuttavia, la trattativa per l'inglese, protagonista di un ottimo Mondiale, è appena avviata e potrebbero esserci sorprese. Il Tottenham, infatti, non ha intenzione di lasciarlo partire per una cifra minore di 40 milioni, cresciuta dopo le recenti gare dell'esterno con la sua nazionale.

Se l'Inter, dunque, deciderà di sborsare tale somma, Spence potrà diventare nerazzurro, altrimenti il club milanese ha delle alternative come Read del Feyenoord e Vanderson del Monaco. L'altra è quella di Belghali, seguito da tempo da Marotta e Ausilio, che lo avrebbero acquistato già a gennaio. Situazione, dunque, da monitorare. Belghali è in uscita, il prezzo base è di 15 milioni. Sul terzino algerino c'è l'interesse anche di Juve e Napoli. Nessun club, al momento, ha presentato un'offerta concreta. Il calciatore, dopo la pausa post Mondiale, si unirà col gruppo a Folgaria, in attesa della nuova destinazione.