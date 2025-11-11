Ammonizioni Verona, Akpa-Akpro e Belghali in diffida

Gialli e diffide: la situazione dei gialloblù dopo 11 giornate di campionato

Jean-Daniel Akpa-Akpro si aggiunge a Rafik Belghali nella lista dei diffidati del Verona con quattro ammonizioni. L'ivoriano-francese è stato ammonito in Lecce-Verona e dunque ha raggiunto il limite delle sanzioni prima della squalifica.