Ultimi dettagli da definire per il ritorno di Marco Baroni alla guida del Verona.

L'accordo per la risoluzione del contratto del tecnico con il Torino è vicinissimo. Baroni chiuderà il rapporto con il club granata, cui è legato fino al 30 giugno 2027 , con un ingaggio di 1.2 milioni di euro netti. Le parti sono al lavoro, vanno limati alcuni punti per dopo completare l'operazione.

Di seguito, la firma di Baroni con l'Hellas. Entro pochi giorni ci sarà l'ufficialità, con Baroni di nuovo in gialloblù dopo aver allenato il Verona nel 2023-2024, averci giocato dal 1995 al 1998 ed essere stato il vice di Alberto Malesani in panchina nel 2002-2003.

Baroni sottoscriverà con l'Hellas un'intesa biennale.