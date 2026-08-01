Amichevole a Villafranca, alle 17.30, per l'Hellas. In gruppo Mulattieri e Sezonienko
Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato
Nuovo test domani per il Verona.
Dopo le tre amichevoli disputate dall'Hellas a Folgaria, i gialloblù, rientrati allo Sporting Center Paradiso per la preparazione, giocheranno con il Lecco.
La gara si disputerà a Villafrancaa, con inizio alle 17.30. Sono 130 i biglietti staccati per l'incontro. Sono attesi subito in gruppo Samuele Mulattieri e Kacper Sezonienko.
Il Verona debutterà ufficialmente in Coppa Italia, nel turno dei trentaduesimi in programma alle 20.45 di domenica 16 agosto con l'Entella.
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