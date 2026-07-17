L'allenatore del Verona: "Grazie Osvaldo, usava solo le parole che miglioravano il silenzio"
Marco Baroni, allenatore del Verona, in questo periodo in ritiro a Folgaria. ha parlato di Osvaldo Bagnoli nel giorno della sua scomparsa.
Ha detto, come riportano i canali socia dell'Hellas: "Un uomo inarrivabile, capace di usare solo le parole che miglioravano il silenzio. L'unico allenatore capace di costruire un capolavoro con l'umiltà, l'umanità e la forza e la semplicità di un pensiero. Un uomo che c'era, un uomo che ci sarà. Grazie Osvaldo".
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