In queste ore il club comunicherà l'accordo con il nuovo tecnico
Oggi è attesa la firma di Marco Baroni sul contratto che lo legherà al Verona.
Nelle prossime ore ci sarà la comunicazione ufficiale del club, con Baroni (che ha appena risolto l'accordo con il Torino) verrà siglata un'intesa biennale, in scadenza il 30 giugno 2028, con opzione per la terza stagione.
Baroni torna all'Hellas in panchina dopo esserci stato nel 2023-2024 e aver condotto la squadra alla salvezza in Serie A.
Per lui, in gialloblù, tre anni da giocatore, dal 1995 al 1998, e uno da vice, come assistente di Alberto Malesani, nel 2002-2003, all'inizio della carriera di tecnico.
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