L'allenatore si lega all'Hellas fino al 30 giugno 2028, opzione per un'altra stagione
È fatta per il ritorno di Marco Baroni al Verona.
Come riporta Alfredo Pedullà, l'allenatore si vedrà in queste ore con il club per firmare il contratto che lo legherà all'Hellas, risolto quello con il Torino.
Per Baroni, accordo biennale, in scadenza il 30 giugno 2028, con opzione per una terza stagione.
Baroni di nuovo al Verona, quindi, dopo aver giocato in gialloblù dal 1995 al 1998, essere stato vice di Alberto Malesani in panchina nel 2002-2003 e aver guidato l'Hellas nel 2023-2024.
Già domani è attesa l'ufficialità.
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