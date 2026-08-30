Il club del capoluogo veneto vuole chiudere in fretta e superare il Torino
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
La novità delle ultime ore su Rafik Belghali, scrive Alfredo Pedullà, è che il Venezia, che da tempo segue il terzino del Verona, ora ha intenzione di rilanciare e chiudere.
Il Verona aveva trovato l'accordo con il Sassuolo, operazione da 6 milioni più il cartellino del centrocampista Iannoni, ma l’algerino ha detto no.
Il Torino, posizionato da settimane, sta continuando a trattare. Ma l’irruzione del Venezia, secondo l'esperto di calciomercato, può essere quella giusta per sbaragliare la concorrenza. Belghali seguirebbe così l'ex compagno Bella-Kotchap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Verona, un punto per ripartire. Ora il mercato per decidere che Hellas sarà
News
Il Verona e la "sparizione" di quelli sul mercato. La professionalità dov'è?
News
Baroni: "Passo avanti, la strada è quella giusta e i risultati arriveranno"
News
Pagelle, Slotsager sbaglia tutto. Korac entra bene. Harroui male, Le Borgne ok
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti