La novità delle ultime ore su Rafik Belghali, scrive Alfredo Pedullà, è che il Venezia, che da tempo segue il terzino del Verona, ora ha intenzione di rilanciare e chiudere.

Il Verona aveva trovato l'accordo con il Sassuolo, operazione da 6 milioni più il cartellino del centrocampista Iannoni, ma l’algerino ha detto no.

Il Torino, posizionato da settimane, sta continuando a trattare. Ma l’irruzione del Venezia, secondo l'esperto di calciomercato, può essere quella giusta per sbaragliare la concorrenza. Belghali seguirebbe così l'ex compagno Bella-Kotchap.