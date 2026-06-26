Ci sarebbe un tentativo anche dell'Udinese per Armel Bella-Kotchap. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Il Venezia, tuttavia, è in vantaggio per il difensore del Verona, ed è pronto a chiudere l'affare. All'Hellas andranno 10 milioni di euro.

Quella di Bella-Kotchap sarà dunque la prima cessione del club gialloblù, col tedesco pronto a trasferirsi in laguna. Gli altri nomi in uscita, al momento, a favore di ricche plusvalenze, sono quelli di Belghali, Suslov e Bowie. Il Verona proverà a trattenere gli ultimi due, ma il richiamo della serie A e di offerte congrue saranno i fattori decisivi.