Gian Piero Gasperini commenta la vittoria sul Verona che ha dato l'accesso alla Champions alla Roma.

"È stata una bellissima serata, difficile perché il Verona giustamente ha fatto la partita che ha fatto ultimamente sempre. Abbiamo faticato dopo la superiorità numerica, forse la fretta ci ha portato a giocare non bene. C'era sempre il rischio che magari una palla inattiva potesse portare al gol.

Siamo partiti molto bene, abbiamo conquistato la critica e la credibilità nei nostri tifosi. È stata un'annata difficile per altri aspetti, ma non per il rapporto con i giocatori e con il pubblico e alla fine è stata la locomotiva".