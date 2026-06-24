Il Verona farà il suo debutto ufficiale il 16 agosto in Coppa Italia Frecciarossa. La Lega Serie A ha comunicato data e orario dei 32esimi di finale del torneo 2026/27. Il format resta quello già visto negli ultimi anni: 44 squadre al via, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.

L'Hellas affronterà la Virtus Entella nel match in programma domenica 16 agosto alle ore 20.45 allo stadio 'Bentegodi'.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Canale 20. Di seguito tutte le gare in programma:

14/08/2026, venerdì, ore 18.00: Parma-LR Vicenza/Catania

14/08/2026, venerdì, ore 18.30: Cagliari-Arezzo/Union Brescia

14/08/2026, venerdì, ore 20.45: Monza-Avellino

14/08/2026, venerdì, ore 21.15: Fiorentina-Benevento/Ravenna

15/08/2026, sabato, ore 18.00: Catanzaro-Sudtirol

15/08/2026, sabato, ore 18.30: Udinese-Padova

15/08/2026, sabato, ore 20.45: Venezia-Modena

15/08/2026, sabato, ore 21.15: Torino-Carrarese

16/08/2026, domenica, ore 18.00: Frosinone-Juve Stabia

16/08/2026, domenica, ore 18.30: Genoa-Ascoli/Potenza

16/08/2026, domenica, ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella

16/08/2026, domenica, ore 21.15: Lazio-Mantova

17/08/2026, lunedì, ore 18.00: Pisa-Empoli

17/08/2026, lunedì, ore 18.30: Sassuolo-Cesena

17/08/2026, lunedì, ore 20.45: Cremonese-Sampdoria

17/08/2026, lunedì, ore 21.15: Palermo-Lecce