Prima gara ufficiale per i gialloblù contro i liguri
Il Verona farà il suo debutto ufficiale il 16 agosto in Coppa Italia Frecciarossa. La Lega Serie A ha comunicato data e orario dei 32esimi di finale del torneo 2026/27. Il format resta quello già visto negli ultimi anni: 44 squadre al via, tabellone tennistico, gara secca fino ai quarti e semifinali con andata e ritorno. La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2027.
L'Hellas affronterà la Virtus Entella nel match in programma domenica 16 agosto alle ore 20.45 allo stadio 'Bentegodi'.
La sfida sarà trasmessa in diretta su Canale 20. Di seguito tutte le gare in programma:
14/08/2026, venerdì, ore 18.00: Parma-LR Vicenza/Catania
14/08/2026, venerdì, ore 18.30: Cagliari-Arezzo/Union Brescia
14/08/2026, venerdì, ore 20.45: Monza-Avellino
14/08/2026, venerdì, ore 21.15: Fiorentina-Benevento/Ravenna
15/08/2026, sabato, ore 18.00: Catanzaro-Sudtirol
15/08/2026, sabato, ore 18.30: Udinese-Padova
15/08/2026, sabato, ore 20.45: Venezia-Modena
15/08/2026, sabato, ore 21.15: Torino-Carrarese
16/08/2026, domenica, ore 18.00: Frosinone-Juve Stabia
16/08/2026, domenica, ore 18.30: Genoa-Ascoli/Potenza
16/08/2026, domenica, ore 20.45: Hellas Verona-Virtus Entella
16/08/2026, domenica, ore 21.15: Lazio-Mantova
17/08/2026, lunedì, ore 18.00: Pisa-Empoli
17/08/2026, lunedì, ore 18.30: Sassuolo-Cesena
17/08/2026, lunedì, ore 20.45: Cremonese-Sampdoria
17/08/2026, lunedì, ore 21.15: Palermo-Lecce
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