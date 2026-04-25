Di Francesco: “Ci teniamo il punto che oggi ci permette di essere salvi”

"Siamo venuti per fare tre punti ma sapevamo che non sarebbe stato facile perché il Verona veniva da ottime prestazioni nelle quali ha raccolto meno del dovuto. Potevamo fare molto meglio nelle ultime scelte, nell'ultima giocata, specie nel secondo tempo quando siamo arrivati vicino al gol. Abbiamo buttato troppe palle, siamo stati poco lucidi, abbiamo avuto troppo timore di giocare la partita. Non so se su Cheddira ci fosse rigore. Ci teniamo il pinto che ci permette di essere oggi salvi".