Difesa, torna Valentini, Frese c’è: più scelte per Zanetti

L'argentino è pronto, il danese l'ha sostituito bene: aumentano le alternative possibili
Redazione Hellas1903

Con il Pisa è atteso il rientro di Nicolas Valentini, già in panchina con il Sassuolo.

Un ritorno di peso, quello del difensore argentino, out dal 18 agosto, giorno dell'infortunio riportato in Coppa Italia con il Cerignola.

Senza di lui, come centrale di sinistra, Paolo Zanetti ha impiegato Martin Frese, autore di prestazioni convincenti nel ruolo.

Con il recupero di Valentini, Frese potrà salire sulla fascia, in alternativa a Bradaric.

Più scelte possibili, comunque, per l'Hellas e il suo allenatore.

