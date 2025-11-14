Fanna: “Con il Parma il Verona non può sbagliare. Calendario complicato”

Ha detto: "In avanti non ritengo che Orban sia una punta che possa sostenere il peso offensivo della squadra. Avrebbe bisogno di avere al fianco un giocatore più solido, un mestierante, un faticatore. La partita con il Parma non si può sbagliare, il calendario è complicato. Dopo si va a giocare con il Genoa, attardarsi ancora rendere tutto difficile”.

Prosegue Fanna: “Si sa che c’è da lottare. La concorrenza è più qualificata e di valore rispetto agli ultimi campionati. Prendiamo il Pisa: neopromosso, ha messo giocatori di grossa esperienza per la Serie A, come Cuadrado e Nzola. È dura, intanto bisogna conquistare questi tre punti che non sono ancora arrivati ed è normale che la cosa pesi”.