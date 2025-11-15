Frese: “Sogno i Mondiali, ma prima c’è la salvezza del Verona”

Ha detto il giocatore danese: "Andiamo avanti con fiducia. Sappiamo che avremmo meritato un numero di punti superiore per quello che abbiamo espresso sul campo. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora, finalmente riuscendo a ottenere la vittoria che manca. Non è semplice, ovviamente. Molto spesso abbiamo avuto l’occasione di imporci. Penso alla partita con la Juventus, tra le altre, e dopo c’è stata quella con il Cagliari, quando ci siamo portati avanti per 2-0 per poi venire ripresi nel finale. Quello che dobbiamo tenere a mente è che in Serie A non basta spingere per 70’, occorre farlo per l’intero corso dell’incontro per vincere”.