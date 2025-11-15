Martin Frese è stato intervistato dal "Corriere di Verona".
Frese: “Sogno i Mondiali, ma prima c’è la salvezza del Verona”
Ha detto il giocatore danese: "Andiamo avanti con fiducia. Sappiamo che avremmo meritato un numero di punti superiore per quello che abbiamo espresso sul campo. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora, finalmente riuscendo a ottenere la vittoria che manca. Non è semplice, ovviamente. Molto spesso abbiamo avuto l’occasione di imporci. Penso alla partita con la Juventus, tra le altre, e dopo c’è stata quella con il Cagliari, quando ci siamo portati avanti per 2-0 per poi venire ripresi nel finale. Quello che dobbiamo tenere a mente è che in Serie A non basta spingere per 70’, occorre farlo per l’intero corso dell’incontro per vincere”.
Poi, sulla possibilità di ricevere la convocazione in nazionale: "Un sogno? Senz'altro lo è. Ci sono andato vicino questa volta ma poi non c’è stata. Sarà per la prossima. Me la devo guadagnare con il Verona, conquistando la salvezza. Sarebbe splendido andare ai Mondiali a giugno, ma dopo essere rimasto in Serie A con questa squadra, con l’Hellas”.
