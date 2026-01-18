Lazio e Verona sono al lavoro per rinforzarsi e potrebbero farlo con un possibile scambio. Sky riporta che i biancocelesti potrebbero fare un’offerta economica, a cui aggiungere il cartellino di Belahyane, per arrivare a Giovane.
hellas1903 news Giovane alla Lazio per Belahyane più denaro, Il Verona attende l’offerta
gazzanet
Giovane alla Lazio per Belahyane più denaro, Il Verona attende l’offerta
L'Hellas spera di chiudere la trattativa
Le parti sono al lavoro. Per il centrocampista, arrivato un anno fa proprio dal Verona, sarebbe un ritorno in gialloblù. Si attende, naturalmente, l'offerta del club biancoceleste a conguaglio del valore del brasiliano. Il Verona, secondo Alfredo Pedullà, spera di chiudere presto la trattativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA