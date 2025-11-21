Di seguito tutti gli impegni del fine settimana delle squadre dell'Hellas Verona:
hellas1903 news Hellas Verona, il programma di tutti gli impegni del fine settimana
gazzanet
Hellas Verona, il programma di tutti gli impegni del fine settimana
Apre domani l'Under 18, chiude lunedì la Primavera maschile. Domenica le prime squadre al Bentegodi
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
SABATO 22 NOVEMBRE
DOMENICA 23 NOVEMBRE
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
Fonte: hellasverona.it, nella foto l'Under 18 allenata da Alessandro Montorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA