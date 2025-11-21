hellas1903 news Hellas Verona, il programma di tutti gli impegni del fine settimana

Hellas Verona, il programma di tutti gli impegni del fine settimana

Apre domani l'Under 18, chiude lunedì la Primavera maschile. Domenica le prime squadre al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Di seguito tutti gli impegni del fine settimana delle squadre dell'Hellas Verona:

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

  • Under 18 maschile: Cremonese-Hellas Verona, ore 15.30, centro sportivo 'Arvedi', Cremona

    • SABATO 22 NOVEMBRE

  • Under 10 maschile: Hellas Verona-Golosine, ore 9.30, campo sportivo Polisportiva Don Calabria, Verona

  • Under 8 femminile: Hellas-Hellas Verona-San Michele, ore 11, campo sportivo Polisportiva Don Calabria, Verona

  • Under 12 femminile: Montorio (masch.)-Hellas Verona, ore 11.30, campo sportivo di via dei Cedri, Montorio (VR)

  • Under 13 maschile: Hellas Verona-Trento, ore 13, antistadio 'Tavellin', Verona

  • Under 10 femminile: Hellas Verona-Ares Calcio (masch.), ore 14.30, campo sportivo di via Lussemburgo, Verona

  • Under 11 maschile: Alba Borgo Roma-Hellas Verona, ore 16, campo 'Avanzi', Verona

  • Under 15 femminile: Hellas Verona-Chievo (masch.), ore 17.30, stadio 'Olivieri', Verona

    • DOMENICA 23 NOVEMBRE

  • Under 14 femminile: Hellas Verona-Chievo, ore 10, stadio 'Olivieri', Verona

  • Under 17 femminile: Ambrosiana (masch.)-Hellas Verona, ore 10.30, campo sportivo di via Pigna, S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

  • Prima Squadra maschile: Hellas Verona-Parma, ore 12.30, stadio 'Bentegodi', Verona

  • Primavera femminile: Inter-Hellas Verona, ore 14.30, Konami Youth Development Center, Milano

  • Prima Squadra femminile: Hellas Verona-Res Donna Roma, ore 14.45, stadio 'Bentegodi', Verona

  • Under 17 maschile: Milan-Hellas Verona, ore 15, Puma House of Football, Milano

  • Under 14 maschile: Venezia-Hellas Verona, ore 16.30, centro sportivo 'Taliercio', Mestre (VE)

    • LUNEDÌ 24 NOVEMBRE

  • Primavera maschile: Lazio-Hellas Verona, ore 12, SS Lazio Training Center, Formello (RM)

    • Fonte: hellasverona.it, nella foto l'Under 18 allenata da Alessandro Montorio.

