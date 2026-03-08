Il Verona torna alla vittoria! 2-1 a Bologna con Frese e Bowie. Prima gioia per Sammarco

Sotto di un gol l'Hellas rimonta in 8 minuti e lancia un segnale di speranza

Andrea Spiazzi Direttore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 17:57)

Un ottimo Verona manda in archivio i quasi tre mesi senza vittorie (ultima a Firenze il 14 dicembre). La luce torna a vedersi dal profondo tunnel gialloblù grazie a un successo a Bologna in rimonta che porta le firme di Frese e Bowie. L'Hellas conduce un primo tempo gagliardo mangiandosi due occasioni con Orban e Bowie, si addormenta a inizio ripresa e va sotto, poi tira fuori l'orgoglio e in 8 minuti va a segno due volte con una sassata del danese e un gol da vera prima punta dello scozzese servito alla perfezione da Orban. Montipò, non impeccabile nel gol subito, salva poi la porta da un pallone scagliato da Odgaard, i difensori tengono, Akpa Akpro mette tutto l'agonismo necessario, assieme a Bradaric e agli altri. Il Bologna si lecca le ferite e Sammarco raccoglie i primi frutti del suo lavoro fatto nel silenzio e con grande equilibrio.

Equilibrio in avvio, al 7' Orban calcia alto da fuori. I ritmi sono bassi con il Verona attento a non concedere spazi. Castro al 12' sfiora il palo con un tiro dai 18 metri. L'argentino scivola tirando al 15' mancando una grande occasione. L'azione nasce da una palla persa da Nelsson a fondo campo.

Bowie stende Orsolini che recupera in difesa e viene ammonito al 16'.

Il Verona alza il baricentro e mette in difficoltà il Bologna. Al 25' Orban scappa in contropiede e va solo, il tiro gli riesce debole e centrale, Skorupski si distende e para. Poco dopo ancora l'attaccante viene murato dalla difesa. I rossoblù sbagliano molto, l'Hellas insiste.

BOWIE SI DIVORA IL VANTAGGIO. Al 30' Orban sguscia sul fondo e mette una palla al bacio per Bowie che davanti alla porta liscia la palla clamorosamente masticandola sul fondo.

Il Bologna si rifà avanti lentamente e senza riuscire a rendersi pericoloso. Moro calcia alle stelle una punizione, poi Zortea tira debolmente sul fondo. Ferguson abbatte Bradaric che scatta e viene ammonito al 40'. Anche Harroui finisce sul taccuino di Mucera stendendo Rowe. Nel recupero Odgaard calcia male sul fondo.

PALO DEL BOLOGNA. Alla prima azione della ripresa Nelsson salva in corner un affondo rossoblù, dal corner la palla giunge sulla destra a Orsolini che calcia con la palla che colpisce il palo esterno alla sinistra di Montipò. Odgaard inizia a macinare gioco.

1-0 BOLOGNA. Era partita forte la squadra di Italiano nella ripresa, e al 49' passa. Rowe sradica una palla ai gialloblù, serve Zortea che dal fondo scarica all'indietro dove lo stesso Rowe calcia in maniera non perfetta, dando tuttavia angolo alla conclusione: Montipò va giù lento e la palla si infila vicino al palo.

1-1, PAREGGIA FRESE. Il Verona reagisce e dopo 4 minuti pareggia. Un rimpallo di Lucumì trova Frese al limite, il difensore calcia di sinistro e infila all'angolo sinistro di Skorupski. L'Hellas rialza subito la testa rimediando alla dormita precedente.

2-1 VERONA, SEGNA BOWIE. L'Hellas insiste, il Bologna paga dazio. Al 57' i gialloblù scappano in contropiede grazie a una giocata di Harroui dopo un errore di Vitik, Orban va a sinistra e vede Bowie solo seguire l'azione. Assist perfetto e sinistro dello scozzese che non lascia scampo a Skorupski.

Il Verona, dopo la grande rimonta, insiste. Orban spreca ciabattando dalla distanza. Italiano cambia: dentro Sohm e Bernardeschi, fuori Ferguson e Orsolini al 66'.

Il Bologna non ci sta e attacca ma si scopre. Il Verona finisce in fuorigioco in ripartenza. I rossoblù girano palla ma non trovano spazi. Bowie ci prova dalla distanza, il sinistro esce.

Primo cambio di Sammarco, Suslov sostituisce Harroui al 74'. L'Hellas alza le linee ma è impreciso nelle soluzioni in avanti. Bradaric resta a terra, Italiano toglie Zortea e Rowe per Dominguez e Lykogiannis.

MONTIPÒ SALVA. Al 78' Odgaard si crea lo spazio e calcia dal limite. Montipò in tuffo salva il pallone diretto nell'angolino.

Il Bologna preme, L'Hellas risponde con Edmundsson che da fuori calcia sul fondo all'80'. Valentini sostituisce Oyegoke, Sarr va al posto di Bowie. Sarr all'83' parte in contropiede, il tiro poi di Suslov è deviato in corner da un difensore. Pobega sostituisce Vitik all'84'.

3-1 di SARR MA IL VAR ANNULLA. Con un grande contropiede l'attaccante spedisce in porta la palla. Mucera assegna la rete, il Var lo richiama, c'era una spinta di Gagliardini su Dominguez verso la porta e la rete è annullata.

Il calcio di punizione per il Bologna è da ottima posizione per Bernardeschi, ma il tiro va alto al 90'.

Ci sono 6 minuti di recupero. L'Hellas si chiude, il Bologna attacca, Castro prima spedisce sul fondo poi su assist di Bernardeschi calcia fuori al volo. A due minuti dalla fine Al Musrati sostituisce Orban.

Fischia Mucera, il Verona torna alla vittoria dopo 12 partite e lancia la rimonta in classifica che oggi dice che la salvezza è a sette punti, due in meno di una settimana fa. Verona-Genoa di domenica prossima sarà un altro passaggio decisivo. La fiammella della speranza va ulteriormente alimentata.