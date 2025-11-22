Questa la probabile formazione del Parma in vista della sfida contro il Verona al Bentegodi, in programma domenica alle 12.30.
L'avversario, la probabile formazione del Parma al Bentegodi
L’avversario, la probabile formazione del Parma al Bentegodi
Suzuki indisponibile, al suo posto Corvi
3-5-2
Corvi;
Delprato, Troilo, Valenti;
Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri;
Cutrone, Pellegrino;
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Circati, Suzuki, Ndiaye
Diffidati: nessuno
