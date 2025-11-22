hellas1903 news L’avversario, la probabile formazione del Parma al Bentegodi

Suzuki indisponibile, al suo posto Corvi
Questa la probabile formazione del Parma in vista della sfida contro il Verona al Bentegodi, in programma domenica alle 12.30.

3-5-2

Corvi;

Delprato, Troilo, Valenti;

Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri;

Cutrone, Pellegrino;

 

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frigan, Circati, Suzuki, Ndiaye

Diffidati: nessuno

