Lazio, Roma e Atalanta su Giovane, il Verona chiede 15 milioni

Giovane Santana do Nascimento potrebbe lasciare il Verona già a gennaio, a condizione che una delle pretendenti arrivi a soddisfare la richiesta economica del club di Presidio: 15 milioni di euro.
Il Verona disponibile alla cessione, per i biancocelesti la richiesta è alta
Sky riporta che sul brasiliano in primis c'è la Lazio, per cui la richiesta dell'Hellas è alta. In più, il brasiliano è più una seconda punta e non prenderebbe il posto lasciato libero da Castellanos, partito in direzione West Ham.
Ma su Giovane non c’è solo l’interesse dei biancocelesti: ci sono anche Roma e Atalanta.
