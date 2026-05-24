Il Verona dopo 7 anni saluta la Serie A. Lo fa alla sua maniera, marchio di fabbrica 2025/2026, ovvero perdendo per la tredicesima volta al Bentegodi in 19 partite, delle quali solamente una vinta. Bollettino della vergogna come mai nella storia. La Roma giochicchia, i gialloblù tengono per un tempo, poi Valentini pensa bene di farsi ammonire per la seconda volta. Malen segna, Montipò para tutto, El Shaarawy raddoppia a tempo quasi scaduto.

L'Hellas saluta il suo pubblico, mai così a secco di gioie in casa sua. Se c'è da tirare un sospiro di sollievo per la fine dello strazio, più di qualche perplessità desta il fatto che saranno gli stessi protagonisti del salto all'inferno (promossi, evidentemente, per demeriti acquisiti), da Zanzi a Sogliano, a dover costruire le fondamenta di un riscatto degno, riassumibile in due sole parole: risalita immediata. Va ricordato, soprattutto, a questa proprietà, che ai tifosi nulla interessa il nuovo stadio e i tanti bei progetti, se mancano squadra e risultati. E che se loro sono delusi, gli appassionati di una vita e i nuovi, giovanissimi, lo sono mille volte di più. E sono anche parecchio incavolati, perché alle promesse non sono seguiti i fatti.

La cronaca:

Dopo trenta secondi Suslov scappa a sinistra, in mezzo c'è Bowie che tira centralmente

5' La Roma sale, il Verona riparte, Bowie riceve un buon pallone in avanti ma lo perde

10' Tiraccio di Bowie sul fondo

13' Buona azione della Roma, Cristante calcia a lato

Blocco basso del Verona, che aspetta la Roma coi due d'attacco sulla linea di metà campo

32' Dybala mette una punizione sotto la traversa, Montipò salva con una gran parata in corner. Sugli sviluppi Dybala mette al centro, Ghilardi spara alle stelle

35' Dybala riparte, ne salta due, poi Valentini lo stende e viene ammonito.

41' Grande parata di Svilar su Bowie che si libera di Ghilardi ma davanti al portiere si fa fermare il tiro

SECONDO TEMPO

50' ESPULSO VALENTINI. L'argentino tira giù Dybala, doppio giallo e sotto la doccia

51' Montipò para la punizione di Soulè

52' RIGORE PER LA ROMA. Da corner evidente il tocco di mano di Bowie. Il Var richiama Sozza che assegna il penalty

55' 1-0 ROMA. Montipò para il rigore a Malen tuffandosi alla sua sinistra, sulla palla arriva Dybala che da destra la mette tesa, c'è ancora Malen che insacca

59' entrano Bella-Kotchap e Al Musrati per Lovric e Suslov

60' Miracolo di Montipo' su tiro di Soulè

66' Montipò para ancora su Dybala che si mangia il gol in contropiede

79' Svilar para il tiro ad Al-Musrati, il Verona ci prova anche in 10.

90+4, 0-2. El Shaarawy, in contropiede, servito di tacco da Dybala, alla sua ultima partita in giallorosso saluta con la rete del 2-0 definitivo.