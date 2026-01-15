Tommaso Baldanzi è molto vicino al trasferimento al Genoa. Daniele De Rossi, che lo ha avuto alla Roma, ha voluto fortemente il giocatore, cercato anche da Fiorentina e Verona, e ha ottenuto il sì del centrocampista offensivo.
hellas1903 news Mercato, Baldanzi verso il Genoa, accordo vicino con la Roma
gazzanet
Mercato, Baldanzi verso il Genoa, accordo vicino con la Roma
Il centrocampista offensivo chiamato da De Rossi
Si attende l'ok definitivo, ma c'è l'intesa totale tra le parti. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA