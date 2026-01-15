hellas1903 news Mercato, Baldanzi verso il Genoa, accordo vicino con la Roma

gazzanet

Mercato, Baldanzi verso il Genoa, accordo vicino con la Roma

Mercato, Baldanzi verso il Genoa, accordo vicino con la Roma - immagine 1
Il centrocampista offensivo chiamato da De Rossi
Redazione Hellas1903

Tommaso Baldanzi è molto vicino al trasferimento al Genoa. Daniele De Rossi, che lo ha avuto alla Roma, ha voluto fortemente il giocatore, cercato anche da Fiorentina e Verona, e ha ottenuto il sì del centrocampista offensivo.

Si attende l'ok definitivo, ma c'è l'intesa totale tra le parti. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Leggi anche
La probabile formazione del Bologna per la partita con il Verona
Verona, Bella-Kotchap e Frese out col Bologna, i convocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA