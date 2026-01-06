Movimento in ingresso del Verona per il reparto offensivo.
hellas1903 news Mercato Verona, in arrivo l’attaccante brasiliano Isaac
gazzanet
Mercato Verona, in arrivo l’attaccante brasiliano Isaac
L'Atletico Mineiro ha annunciato l'operazione per la punta ventunenne
Alfredo Pedullà riporta che "l'Atletico Mineiro ha annunciato di aver completato il trasferimento dell’attaccante Isaac Aguiar Tomich, classe 2004, all’Hellas. La trattativa prevede la cessione di una parte dei diritti patrimoniali del calciatore e l’opzione di acquisto di un’ulteriore percentuale. L’Atletico Mineiro, si legge nel comunicato, ha mantenuto il 50 per cento dei diritti economici del giocatore, consentendogli un ritorno economico in futuro".
Isaac, attaccante centrale, ha svolto le giovanili nel club di Belo Horizonte, per poi passare in prestito in Portogallo nel Nacional, dove la scorsa stagione ha totalizzato 27 presenze con 3 reti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA