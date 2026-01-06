Mercato Verona, in arrivo l’attaccante brasiliano Isaac

L'Atletico Mineiro ha annunciato l'operazione per la punta ventunenne

Alfredo Pedullà riporta che "l'Atletico Mineiro ha annunciato di aver completato il trasferimento dell’attaccante Isaac Aguiar Tomich, classe 2004, all’Hellas. La trattativa prevede la cessione di una parte dei diritti patrimoniali del calciatore e l’opzione di acquisto di un’ulteriore percentuale. L’Atletico Mineiro, si legge nel comunicato, ha mantenuto il 50 per cento dei diritti economici del giocatore, consentendogli un ritorno economico in futuro".