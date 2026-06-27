Festa per la nazionale del giocatore dell'Hellas, in campo nello 0-0 con l'Arabia Saudita. Nei sedicesimi la sfida all'Albiceleste

Redazione Hellas1903

Si realizza il sogno di Capo Verde, che passa ai sedicesimi dei Mondiali.

Lo 0-0 con l'Arabia Saudita porta la squadra del ct Bubista a 3 punti e al secondo posto nel girone vinto dalla Spagna.

A Houston, titolare Dailon Livramento, al centro dell'attacco capoverdiano, uscito al 61' per fare posto a da Costa. Seconda presenza ai Mondiali per il giocatore del Verona.

Ora la sfida sarà all'Argentina, nella gara che si disputerà il 4 luglio.

livramento

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