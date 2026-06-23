Vince l'Algeria, nella partita con la Giordania, a Santa Clara, e la nazionale allenata da Vlado Petkovic può centrare il passaggio ai sedicesimi dei Mondiali.

Il risultato finale è 2-1, con la rimonta algerina a siglare il successo.

Rafik Belghali è stato schierato titolare e ha disputato l'intero incontro, impiegato nel ruolo di esterno destro in difesa, con il giocatore del Verona pienamente confermato da Petkovic.

L'Algeria, salita a 3 punti (prima, aveva perso per 3-0 con l'Argentina), sfiderà l'Austria nella terza, decisiva gara per qualificarsi al prossimo turno. La partita si disputerà domenica a Kansas City.